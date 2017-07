KF Milani në Tiranë më 28 korrik

Klubi futbollistik Milani më 28 korrik do të organizojë një mbrëmje më 28 korrik në Tiranë në Stela Resort. Kjo do të jetë një mundësi e mirë që tifozët kuq e zit ë njihen me tifozët e KF Milano. Sipas agjendës Milan Junior Camp do lancohet në datën 28 korrik, në orën 20:00. Ashtu si edhe në vitet e shkuara, sipas newsport.al, ky turne rivjen në Shqipëri, por këtë radhë në një mënyrë të veçantë.

Përmes një postimi në rrjetet sociale bëhet e ditur se në datë 28 korrik ora 20:00 bëhet ancimi i Milan Academy Junior Camp! Nata Italiane vjen e mbushur plot e përplot me aktivitete dhe kënaqësi Te Stela Resort!

– Lansohet Milan Academy Junior Camp – Marrin pjesë përfaqësues të AC Milan – Muzika LIVE vjen nga fituesit e Sanremo: Valerio Liboni, Jessica Casula dhe Fabio Lisi – Ushqimi është në formën e buffet me ushqime tradicionale nga zona të ndryshme të Italisë – Do të shpërndahen 40 bileta për ndeshjet e AC Milan në “San Siro” gjatë sezonit 2017-2018 – Do të jepen 10 abonime FALAS për Milan Academy Junior Camp për fëmijët në nevojë – 15 minuta prezantim me EM SHOË cooking nga Paolo Piaggesi Bileta e eventit për të gjithë milanistët kushton 10 euro. Për më shumë informacione dhe për rezervime kontaktoni në +355695300970 Mos mungoni Milanista!”, përfundon njoftimi “AC Milan Club Albania”.