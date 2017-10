Këto vende do të mbeten pa rrymë

KEDS-i, të enjten, ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike për qytetet e Kosovës për disa nga ditët e ardhshme.

Orari i plotë:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 09.10.2017 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet

Dalja 10 kV Fshatrat 1 (Kodi: 14000009) prej orës 12:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sekiraqa, Poterët, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefci 1 dhe 2. Burica, Gllamniku, Llapashticë e Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontim i LP 10(20) kV të vjetër në kuadër projektit LOT 2 Podujeva 2017.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 07.10.2017 do të ndërprehet

TS 10/04 kV GJON SERREQI (Kodi: 13000010055)prej orës 9:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr.Gjon Sereqi.

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e kabllit ABC 4×70.

Më 07.10.2017 do të ndërprehet

TS 10/04 kV HERTICËT (Kodi: 13000010041)prej orës 9:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: lagjja e Herticëve.

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e kabllos ABC 4×70.

Më 07.10.2017 në NS 35/10 kV Badovc do të ndërprehet

Dalja 10 kV Hajvalia (Kodi: 10014002) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hajvalia.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i tensionit të mesëm, te Gjykata Komunale –Graçanicë.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 09.10.2017 në NS 35/10 kV F.Kosove do të ndërprehet

Dalja 10 kV Miradi e Eperme (Kodi: 15018019) prej orës 10:30 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Miradi e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Më 09.10.2017 në TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 30 (Kodi: 11000023) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Mati-1.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

Më 09.10.2017 në TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet

Dalja 10 kV Nr 31 Varrezate jevrejve (Kodi: 11000013) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varret e Jahudive, Rezervoarët, Matiqani dhe Zllatari.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

Më 09.10.2017 në TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet

Dalja 10 kV Nr 35 Bregu I dielleit 2 (Kodi: 11000014) prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Diellit-2

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

Më 09.10.2017 në TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet

Dalja 10 kV J 17 Bercom (Kodi: 10000011) prej orës 10:00 deri në ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bercomi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion

Më 09.10.2017 në TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet

Dalja 10 kV J 19 Simetronix (Kodi: 10000012) prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Simetronix.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 09.10.2017 në TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet

Dalja 10 kV J 21 Apollonia (Kodi: 10000013) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Agani, Emajliku, Universiteti AAB, Agron Gashi “Fabrika e Xhamit dhe Shtypshkronja Dinor.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 09.10.2017 në TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet

Dalja 10 kV J 08 Buqaj (Kodi: 10000014) prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Buçaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 09.10.2017 në TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet

Dalja 10 kV J 23 Komuna e re (Kodi: 10000015) prej orës 14:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rekalitë, Komuna objekti i ri, Dogana, Kazerma Adem Jashari, Prroni i Njelmët, Mekanika, Kontigjenti Portugez i KFOR-it, MAP-AKI dhe Ambasada Amerikane.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 07.10.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet

Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj

Arsyeja e ndërprerjes: energjizimin e kabllove te reja dhe pastrimi i trasesë.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 07.10.2017 në TS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet

Dalja 10 kV Shala (Kodi: 71074001) prej orës 10:30 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje e shtyllave 10kV.

Më 08.10.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet

Dalja 10 kV Martiraj (Kodi: 73000009) prej orës 10:30 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishte dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje e shtyllave 10kV.

Më 09.10.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet

Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor (Kodi: 73000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balinc, Oshlan, Duboc, Galice, Beçiq dhe Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 07.10.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bablaku (Kodi: 41000001) Degzimi Kojka prej orës 10:00 deri 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rubovci, Kojska.

Arsyeja e ndërprerjes: Aftësimi i ndarësit ajror në degëzimin Kojskë.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 09.10.2017 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet

Dalja 10 kV Carraleva (Kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta Reqakut, Reqaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje, revizion i largpërçuesit, ndërrim i izolatorëve.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 07.10.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet

Dalja 10 kV Kijeva (Kodi: 82082007) prej orës 09:00 – 12:00 dhe 15:00 – 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe përforcimi i rrrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 09.10.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet

Dalja 10 kV Beci (Kodi: 80080010) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

Më 09.10.2017 në TS 35/10kV Gjakova II do të ndërprehet

Dalja 10 kV Raq-Moglica (Kodi: 81083017) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica dhe fshatrat: Brekoc, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionimi i LP 10 kV (ndërimi I izolatorëve, shtyllave dhe përçuesve).

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 07.10.2017 në TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV L.P Industrial (Kodi: 60062004) prej orës 8:00 deri në ora 10:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. e Bujanovcit, TS-54-MB Gzimi, TS-55-Ahmeti, TS-56-MB-Agro-Hemerci, TS-64-TS-Privat Xhevat Bunjaku, TS-101-Tafa Petroll, TS-102-Pro.Eng.Com.TS.104-Remi Petroll, TS.105-Kosov, Comerc {Xhelali}.TS.107-Evropa,TS-123.Mb.Progresi.TS-143-TS.Muja.1-Bunari.TS-145-TS-Alushi dhe TS-146-TS-Kroni.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e TS të ri sipas PEE dhe lejes për kyçje.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 09.10.2017 në TS 35/10 kV Gjilani I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja Malisheves (Kodi: 60060018) prej orës 11:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Malishevës.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim trase dhe ndërrim shtyllave.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 07.10.2017 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Isniq, Lebush, Strellc i Epërm dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçja nevoitet për energjizim te TSSH i ri dhe punimi i 6 lidhësve për kabllo.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 09.10.2017 në TS 110/10/20KV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnic, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushev e Madhe, Ranoc, Berkov dhe Rudica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe shtrëngimi i rrjetit, ndërrimi i izolatorëve.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 07.10.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi: 32000002) prej orës 11:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave te TM ne Dubrave- projekti TS Dubrava 6.

Më 07.10.2017 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Velezha (Kodi: 31000030) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica; afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj dhe Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të TM në Dubravë- projekti TS Dubrava 6.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 09.10.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Budakova (Kodi: 32000008) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II dhe Budakova.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.