Këto vende do të kenë ndërprerje të energjisë elektrike

KEDS ka njoftuar për vendet që do të përballen me reduktime të energjisë elektrike gjatë ditëve në vijim.

Komunikata e plotë nga KEDS:

Prishtinë

1.

Me 18 dhe 19.08.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Bakshi (Kodi: 15019008068) prej orës 09:00 deri në orën 11:00 dhe prej orës 14:00 deri ne ora 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Bakshia.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Erpoëer.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.08.2017 në NS 35/10 kV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat Magure (Kodi:41048002) prej orës 09:30 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Magures, Medvevci, Dobraja, Rreze, Blinaja, Qylaga, Poturovci, Torinë Poturovc dhe Gllanica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave, montim i ndarësit.

2.

Më 18.08.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV QMI (Kodi:41000011) prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: QMI, Univiersiteti Fama, Atlantiku grup, Hospital Kosova, Viva Fresh, Baki Automobil dhe Elektro Stublla.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

3.

Më 18.08.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Banulla (Kodi:41000012) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllogovci dhe Banulla.

Arsyeja e ndërprerjes: revizion i daljes.

4.

Më 18.08.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gadime (Kodi :41000013) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.08.2017 në NS 35/10kV Kaçanik do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kaqaniku i Vjeter( Kodi:40043007) nga ora 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e TS Ahmet Shora. Punime nga firma Elektroheta.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Beci (Kodi:80080010) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Riparim komplet i OTU. Ndërrimi i bazave të siguresave, ndërrim i ndërprerësve, shqyrtim i vajit të ndërprerësve, shtim i vajit, pastrim i TS Pal Lekaj.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.08.2017 në NS 35/10kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Dragobili (Kodi 82082006) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasar, Maral, Maxharr, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të betonit të tensionit të lartë për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova. Punime nga firma Montkomerce.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.08.2017 në NS 35/10 kV Artanë do të ndërprehet:

Dalja 10kV Slivovë (Kodi 60024003) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Boston, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim, ndërrim i shtyllave.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.08.2017, në NS 110/10 kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Barani (53000002) prej orës 10:00 dhe nga ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i Ri dhe i Vjetër, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjitë, Buqani, Gllogjani i Katolikëve, Haklajt, dhe Fusha e Thatë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i pesë shtyllave 12 metërshe, ndërrim i izolatorëve, shtrëngim i përçuesve dhe pastrim i linjës.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.08.2017 në NS 110/10 kV Deqani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Deqani (53000003) prej ores 10:00 deri ne ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Deçani, Carabregi i Epërm, Carabregi i Ulët, Ramosaj, Deçan Spitali, Demë Hasanët, Deçani Ledina, Ramosaj 2, Jasiqi Bonita, Valerina, Hazeraj 2 , Deçani 2 , Te KEK-u, Lagjja Lataj, Carabregu, Hazeraj.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjezimi i TSB (i ri) Veterina. Punime nga firma Eling.

Mitrovice

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18 dhe 19.08.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV 2Maji.Nr-1( Kodi: 73000006030) prej orës 09:00 deri ne ora 10:30 dhe prej orës 14:00 deri ne ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagja Studime e Poshtme.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllove të reja. Punime nga firma Eling.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Me 18.08.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor,(73000004) prej orës 10:30 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtitaricë, Dalak, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balincë, Oshlan, Duboc, Galicë, Beçiq dhe Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim në LP 10 kV Stacioni Hekurudhor.

2.

Më 19.08.2017, në NS 35/10 kV Mitrovicë II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shipoli ( Kodi:71075001) prej orës 10:30 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: e Muhaxhirve, Safet Ajeti, Bekim Doroci, Arta Bubulina, Bajo Topolli dhe fshatrat: Shipol, Vaganicë, Vërrnicë, Pirqë dhe Frashër i Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim në LP 10 kV Shipoli.

3.

Më 20.08.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Likovci (Kodi: 74000001) prej orës 10:30 deri në ora 16:00

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzhë, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezalël, Tushil, Rezalël e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim në LP 10 kV Likofci.

4.

Më 18.08.2017, në NS 35/10 kV Mitrovicë II do të ndërprehet:

TS10/0.4 kV Tjegullorja 2 ( Kodi:71075007003) prej orës 10:00 deri ne orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Tjegullorja 2.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i panelit 0.4 kV.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.08.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Komuna Mamushë (Kodi:30034005) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Sërbica e Ulët I, Serbica e Ulët II, Lagjja Medvec dhe Pompat e Ujit.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave. Punime nga firma ERPOËER. /KI/