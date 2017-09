Këto janë shenjat që tregojnë se do të jeni shumë të suksesshëm

Nuk është aq e vështirë të jesh i suksesshëm. Por është e vështirë të jesh jashtëzakonisht i suksesshëm. Megjithatë, të gjithë ne shpresojmë të arrijmë sukses të jashtëzakonshëm (diçka që të gjithë e përcaktojmë ndryshe – dhe duhet që ta përcaktojmë). Për fat të keq, nuk ka shkop magjik.

Nuk ka një recetë me një masë të duhur. Por ka disa cilësi që dallojnë shumë njerëz të suksesshëm … sidomos ata që gjithashtu kanë një ndikim të rëndësishëm në jetën e njerëzve të tjerë. Shikoni sa prej tyre i keni edhe ju:

Ju gjeni lumturi në suksesin e të tjerëve.

Ekipet e mëdha të biznesit fitojnë sepse anëtarët e tyre më të talentuar janë të gatshëm të sakrifikojnë për t’i bërë të tjerët të lumtur. Ekipet e mëdha përbëhen nga punonjës që ndihmojnë njëri-tjetrin, njohin rolet e tyre, lënë mënjanë qëllimet personale dhe vlerësojnë suksesin e ekipit mbi gjithçka tjetër.

Nga vjen ky qëndrim?

Nga ti vetë.

Çdo person i suksesshëm i përgjigjet pyetjes: “A mund të bësh zgjedhjen, që lumturia juaj të vijë nga suksesi i të tjerëve?” me një “Po!” të fortë.

Ju kërkoni vazhdimisht përvoja të reja.

Kërkimi i risive – të mërziteni kollaj të hidheni vazhdimisht në aktivitete apo dëfrime të reja shpesh është lidhet me bixhozin, abuzimin me drogën, çrregullimin e mungesës së vëmendjes. Por sipas Dr. Robert Cloninger, “Kërkimi i risive është një nga tiparet që ju mban të shëndetshëm dhe të lumtur dhe nxit rritjen e personalitetit teksa plakeni … Nëse kombinoni aventurën dhe kuriozitetin me këmbënguljen dhe një ndjenjë se kjo nuk është e gjitha që mund të keni, atëherë siguroni kreativitetin nga i cili përfiton shoqëria në tërësi”.

Siç thotë Cloninger, “Për të pasur sukses, ju duhet të jeni në gjendje të rregulloni impulset tuaja, e në të njëjtën kohë të keni imagjinatën për të parë se si do të ishte e ardhmja, në qoftë se do të provonit diçka të re”.

Pra vazhdoni. Përqafoni kërkuesin e risive brenda jush. Do të jeni më të shëndetshëm, do të keni më shumë miq dhe do të jeni në përgjithësi më të kënaqur me jetën.

Ju nuk mendoni ekuilibrin e punës dhe të jetës – thjesht mendoni për jetën.

Kufijtë simbolikë të jetës dhe të punës janë pothuajse të pamundura për t’u ruajtur. Pse? Ju jeni biznesi juaj. Biznesi juaj është jeta juaj, ashtu si jeta juaj është biznesi juaj – gjë që është gjithashtu e vërtetë për familjen, miqtë dhe interesat – kështu që nuk ka ndarje. sepse të gjitha këto gjëra ju bëjnë ata që jeni.

Njerëzit me sukses të jashtëzakonshëm gjejnë mënyra për të përfshirë familjen, në vend të mënyrave për të përjashtuar punën. Ata gjejnë mënyra për të përfshirë interesat, hobet, pasionet dhe vlerat personale në jetën e tyre të përditshme të biznesit. Nëse nuk mundesh, nuk po jeton – thjesht po punon.

Ju keni diçka për t’i provuar – vetes tuaj.

Shumë njerëz kanë një dëshirë të zjarrtë për të provuar që njerëzit e tjerë gabojnë. Ky është një motivues i madh.

Njerëzit jashtëzakonisht të suksesshëm nxiten nga diçka më e thellë dhe më personale. Stimuli i i vërtetë, angazhimi dhe përkushtimi vjen nga një dëshirë për të provuar diçka për personin më të rëndësishëm të të gjithëve. Veten.

Ju e shihni paranë si një përgjegjësi, jo si një shpërblim.

Shumë tregime paralajmëruese në sipërmarrje përfshijnë blerjen e 17 veturave, ngarkimin e antikave të kushtueshme, importimin e pemëve të Krishtlindjeve dhe shpenzimin e 40,000 dollarëve në vit për një masazhier personal. Njerëzit e suksesshëm nuk e shohin paranë vetëm si shpërblim personal; ata e shohin paranë si një mënyrë për të rritur një biznes, për të shpërblyer dhe për të zhvilluar punonjësit, për t’ua kthyer në komunitet … me pak fjalë, jo vetëm për të bërë jetën e tyre më të mirë, por për të përmirësuar edhe jetën e njerëzve të tjerë. Dhe, më e rëndësishmja, ata e bëjnë këtë pa bujë, sepse shpërblimi i vërtetë është gjithmonë në vetë aktin, jo në njohjen.

Ju nuk mendoni se jeni speciale.

Në një botë të mediave sociale, të gjithë mund të jenë agjenti i PR-it i vetvetes. Është tepër e lehtë për këdo që t’i fryjë bririt të vet dhe të gllabërohet në shkëlqimin e njohurive dhe arritjeve të veta. Njerëzit vërtetë të suksesshëm nuk e bëjnë këtë. Ata pranojnë se suksesi i tyre bazohet në ambicien, këmbënguljen dhe ekzekutim … por ata gjithashtu e pranojnë se mentorët e mëdhenj, punonjësit e shquar dhe një dozë e madhe fati luajnë gjithashtu një rol. Njerëzit jashtëzakonisht të suksesshëm korrin shpërblimet e përulësisë, duke bërë pyetje, duke kërkuar këshilla, dhe sidomos duke njohur dhe lavdëruar të tjerët, sepse …

Ju e kuptoni se suksesi është i shkurtër, por dinjiteti dhe respekti zgjasin përgjithmonë.

Mund t’u japësh punonjësve pagesë më të lartë, përfitime më të mira dhe mundësi më të mëdha. Sigurisht që është e rëndësishme. Por asnjë nivel page dhe përfitime nuk mund të kompensojnë dëmtimin e vetëvlerësimit. Gjëja më e rëndësishme që njerëzit e suksesshëm u japin punonjësve, klientëve, shitësve – të gjithë atyre që takojnë – është dinjiteti. Dhe kështu duhet të jetë … sepse kur bën, çdo gjë tjetër vjen vetë. /bota.al/