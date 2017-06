Këto janë fanellat e Trepçës 89′ për ndeshjen kundër Vikingur (Foto)

Klubi në fjalë ka bërë të ditur në faqen e saj zyrtare në Facebook se tashmë janë zyrtarizuar edhe fanellat për ndeshjen e sotme.

Trepça ’89” gjendet në Ishujt Faro, ku do të zhvillojë sonte ndeshjen me ekipin vendës Vikingur, ndeshje kjo e vlefshme për rrethin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve.

Klubi në fjalë ka bërë të ditur në faqen e saj zyrtare në Facebook se tashmë janë zyrtarizuar edhe fanellat për ndeshjen e sotme.

“Ekipi ynë do të paraqitet me fanella me ngjyrë të bardhë. Gjithashtu edhe zyrtarisht valon Flamuri Shtetëror i Kosovës në një eveniment. Suksese”, bëhet e ditur në faqen në facebook të “Trepça 89”, njofton Klan Kosova.

Ndeshja mes Vikingurit e Trepçës 89 zhvillohet në orën 20:00, derisa ajo kthyese do të mbahet në Kosovë, javën e ardhshme.