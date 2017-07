Këto gjëra motra e madhe nuk jua ka thënë kurrë

Kur je fëmija më i ri në familje, duhet të dëgjosh jo vetëm çfarë të thonë prindërit, por edhe motra ose vëllai më i madh.

Nganjëherë kjo duket sikur po të lënë anash. Por çfarë nëse e shikoni këtë situatë në një mënyrë tjetër? Ka shumë gjëra me të cilat është përballur motra juaj e madhe por që kurrë nuk ua ka thënë.

Ato janë:

Asaj i ishin vendosur rregullat më strikte

Ajo ishte fëmija i parë dhe ndoshta i vetmi fëmijë për një kohë. Nëna dhe babai juaj sapo kishin filluar të mësoheshin se si të jenë prindër. Ata mund të mos ta kenë ditur se çfarë po bëjnë në të vërtetë. Për ta gjithmonë ekzistonte frika se mos po bënin diçka gabim; kështu, ata i vendosën rregulla strikte asaj. Kur erdhe ti, ata tashmë ishin mësuar se si është të jesh prind, ishte më e lehtë.

Prindërit tuaj shpesh ia kujtojnë asaj se ajo është më e madhja

Një motër e madhe duhet të jetë e mençur, edhe nëse nuk është. Ajo gjithmonë e di se për çdo gjë duhet të jetë ajo që merr përgjegjësinë e motrës së vogël. Ajo është mësuar të japë përgjegjësi për motrën e vogël (ty). Ajo mund t’ju ketë çuar edhe në shkollë ditën e parë dhe mund t’ju ketë ndihmuar me detyrat e shtëpisë gjithmonë. Ajo kishte shumë përgjegjësi për ju.

Ajo është përpjekur të bëhet një model i mirë për ju

Motra juaj e madhe ndoshta nuk ka mundur të jetë si shoqet e saja të ‘çmendura’. Edhe pse ishte e re, ajo duhej të mësohej të mendonte me kujdes rreth vendimeve dhe veprimeve si një e rritur. Ajo e dinte se ju do ta shikonit atë dhe do të merrnit mësim nga ajo. Natyrisht, ajo kishte ndikim në zhvillimin tuaj. Por edhe ju ndikuat në të, ju ishit motivimi që ajo të bëhej më e mirë çdo ditë, transmeton Gazeta Express.

Ajo e dinte se do të bënit gabime

Po, ajo mund t’ju ketë këshilluar dhe ndarë përvojat e saja me ju. Megjithatë, ajo e dinte se ju duhej të përballeshit me disa gjëra vetë. Kështu në disa raste, ajo thjeshtë ju shikonte duke bërë gabime dhe ju linte që vetë t’i kontrollonit ato. Por pa marrë parasysh çfarë, ajo ju ka mbështetur gjithmonë, e gatshme për të qenë krahu në të cilin do qanit dhe ngushëllimi pas çdo problemi.

Ajo u ndihmoi prindërve që të të kuptonin ty

Nganjëherë ajo ishte e detyruar që të merrte rolin e një ndërmjetësi kur ishte e nevojshme. Edhe kur nuk e kishit mirë, motra juaj çohej dhe provonte t’ua shpjegonte prindërve arsyet prapa sjelljes tënde të keqe.

Ajo brengosej për ju kur u rritët dhe filluat të dilnit në takime

Kur u bëtë adoleshente, motra juaj e madhe ju këshillonte se si të flisni me meshkujt, si të bëni grimin dhe si t’i përshtatni rrobat. Ajo u përgjigjej pyetjeve të cilat nuk mund t’ua bënit prindërve. Në njërën anë, ajo gëzohej duke ju parë të dashuruar. Por në anën tjetër, ajo brengosej se dikush do t’ua thyente zemrën.

Nganjëherë ajo hutohej

Motra juaj e madhe ka provuar role të ndryshme. Ajo duhej të ishte një mësuese, një shoqe dhe një truprojë për ju. Por shumicën e kohës, ajo nuk e dinte se çfarë po bënte. Por një gjë është e sigurt, ajo ishte gjithmonë aty për ju.

Ajo është gjithmonë e gatshme t’ju ndihmojë

Motra juaj e madhe gëzohet kur personin e parë që e thirrni në rast nevoje është ajo. Ajo pa menduar do të vijë gjithmonë t’ju shpëtojë në situata të ndryshme dhe do të tentojë t’ua zgjidhë problemet sikur të ishin të sajat.

Ajo kishte një ndikim të madh në zhvillimin tuaj personal. Ajo ju do si askënd tjetër në këtë botë. Ju nuk jeni vetëm motra. Ju nuk jeni vetëm shoqe. Ju jeni që të dyja këto. Përgjithmonë. Vlerësojeni motrën e madhe!