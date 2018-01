Këtij i thonë kryeministër, shkarkon 9 ministra

Kryeministri polak Mateush Moravjecki ka shkarkuar nëntë ministra, në mesin e të cilëve edhe atë më kontrovers të mjedisit, shëndetësisë dhe punëve të jashtme, dhe pa pritur edhe atë të mbrojtjes Antoni Macerevic, ndërsa para presidentit Andrzhej Duda betimin e kanë dhënë nëntë ministra të rinj në reformatizimin e madh të qeverisë polake, raporton Kosova.info.

Largimi nga funksioni i Marcevicit, figurës më të ashpër antiruse në qeverinë polake, ka paraqitur befasi, edhe pse në opinion ka qenë një nga ministrat më kontrovers dhe kishte një konflikt të hapur me Komandantin e përgjithshëm te forcave të armatosura, presidentin Andrzhej Duda, por gëzonte edhe mbështetje të madhe në qarqet katolike radikale dhe televizionit të tyre me ndikim Trvam dhe Radio Marija.

Resorin e mbrojtjes, Marovjecki ia ka besuar ministrit të deritashëm të punëve të brendshme Marijus Blashcaku me detyrë që me pak skandale dhe nepotizëm të përshpejtojë modernizimin e armatës polake derisa MPB i është besuar zëvënëskryetarit të Sejmit, parlamentit polak, Joakim Brudzhinski.

Analistët presin që qeveria e re do të jetë partner më i mirë në bisedime me BE, pasi është ndërruar edhe ministri kontrovers i mjedisit Jan Shishko.

“Po e ndërtojmë Polonin si subjekt në kuadër të Evropës së fortë”, tha Moarvjecki pasi ministrat e rinj dhanë betimin.