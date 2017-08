Këta kandidatë synojnë të drejtojnë komunat e Kosovës

Zgjedhjet komunale që do të mbahen më 22 tetor do ta zgjedhin kryetarin dhe asambletë komunale.

Pothuajse të gjitha partitë politike kanë kandiduar kandidatët e tyre për kryetarë ndërsa priten gara interesante në të gjitha komunat e Kosovës.

Garë më e nxehtë pritet që të jetë në kryeqytet ku kryetari aktual Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje do të ketë përballë Arban Abrashin nga LDK, ministër i deritashëm i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Lirak Çelaj nga PDK, Arbër Vllahiun nga AAK, Shyqeri Bytyqin nga Nisma si dhe Rifat Deri nga Alternativa.

Nxehtë do të jetë edhe në Prizren ku PDK garon me Shaqir Toajn, LDK me Hatim Baxhakun, Vetëvendosje me Mytaher Haskukën dhe Nisma me Zafir Berishën.

Njëjtë do të jetë edhe në Gjilan ku kryetari aktual Lufti Haziri kundërkandidatë i ka Zenun Pajazitin e PDK’së, nënkryetarin e tij Rexhep Kadriun nga AAK dhe Sami Kurteshin e VV’së.

Edhe në Ferizaj Muharrem Sfarqa ka përballë Agim Aliun e PDK’së, Faton Topallin e VV’së dhe Xhavit Zariqin nga AAK’ja.

Më poshtë janë shumica e emrave që do të kandidojnë për kryetarë të komunave të Kosovës.

Prishtinë:

Shpend Ahmeti – Vetëvendosje

Arban Abrashi- LDK

Lirak Çelaj PDK

Arbër Vllahiu AAK

Shyqeri Bytyqi Nisma

Rifat Deri Alternativa

Prizren:

Shaqir Totaj -PDK

Mytaher Haskuka -VV

Hatim Baxhaku- LDK

Zafir Berisha -Nisma

Mitrovicë:

Valdete Idrizi PDK

Fehmi Ferati VV

Safet Kamberi LDK

Agim Bahtiri AKR

Qazim Shala Nisma

Gjakovë:

Ardian Gjini AAK

Hajdar Beqa PDK

Driton Çaushi VV

Bekim Ermeni LDK

Mimoza Kusari-Lila-Alternativa

Njazi Hoxha Nisma

Pejë:

Sabiha Shala PDK

Gazmend Muhaxheri LDK

Vetëvendosje Bashkim Nurboja

AAK-Fatmir Gashi

Nisma Sali Kelmendi

Ferizaj:

Agim Aliu-PDK

LDK Muharrem Sfarqa

AAK Xhavit Zariqi

VV Faton Topalli

AKR Amir Rexhepi

Besnik Berisha Nisma

Gjilan:

Lutfi Haziri LDK

Zenun Pajaziti PDK

Rexhep Kadriu AAK

Anila Kastrati Nisma

Sami Kurteshi VV

Klinë:

Sokol Bashota PDK

LDK-Besim Hoti

Ibër Elezaj VV

Nezir Gashi Nisma

Rahovec:

Idriz Vehapi PDK

Ibrahim Kryeziu LDK

Smajl Latifi AAK

Visar Korenica-VV

Drenas:

Ramiz Lladrovci-PDK

Isa Xhemajlaj-Nisma

Shemsi Elezi -Vetëvendosje

Lipjan:

Ismet Hajrullahu PDK

Imri Ahmeti LDK

Heset Sahiti Nisma

Selatin Retkoceri VV

Suharekë:

Sali Asllanaj LDK Blerim Xhemajli PDK

AAK Bali Muharremaj

Vetëvendosje Sali Zyba

Kadri Balaj Nisma

Obiliq:

Xhafer Gashi AAK

Mehmet Krasniqi LDK

Nysret Kelmendi PDK

Mexhit Krasniqi Nisma

Aziz Bici Vetëvendosje

Fushë Kosovë:

Burim Berisha LDK

Adem Zogiani PDK

Avni Zogiani-VV

Podujevë:

Agim Veliu LDK

Hajredin Hyseni PDK

Fatmir Humolli AAK

Ajet Potera Vetëvendosje

Xhemajl Hasani Nisma

Kamenicë:

Emin Krasniqi PDK

Shaip Surdulli LDK

Albert Sermaxhaj Nisma

Fatmir Matoshi AKR

Kaçanik:

Besim Ilazi PDK

Basri Kodra VV

Agim Çaka Nisma

Shkelqim Jakupi LDK

Shtime:

Naim Ismajli PDK

Ruzhdi Jashari Vetëvendosje

Selim Shabani LDK

Istog:

Haki Rugova LDK

Beqir Sadikaj PDK

Agron Avdiaj Vetëvendosje

Viti:

Sokol Haliti LDK

Sali Salihu Vetëvendosje

Besim Halimi PDK

Vushtrri:

Ferit Idrizi PDK

Xhafer Tahiri LDK

Besim Muzaqi Vetëvendosje

Nasuf Aliu AKR

Avdullah Vojvoda Nisma

Malishevë:

Ragip Begaj Nisma

Mursel Gashi PDK

Adem Berisha Vetëvendosje

Sami Kafexholli LDK

Deçan:

Bashkim Ramosaj AAK

Blerand Kadrijaj PDK

Zekë Sinanaj VV

Mal Lokaj LDK

Shkodran Imeraj Nisma

Skënderaj:

Bekim Jashari i pavarur

Isa Fejzullahu LDK

Musa Dervishaj AKR

Junik:

Agron Kuqi AAK

Tahir Isufaj LDK

Fatos Shala PDK