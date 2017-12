Këta janë njerëzit më të jashtëzakonshëm dhe më guximshëm të vitit 2017

Ky koleksion i shquar i fotografive tregon dallimet e mëdha që kanë njerëzit mes vete.

Personat tejet të ndryshëm- duke përfshirë vajzat binjake me sindromen Down, një djalë 11 vjeç me një nga format më të rralla të xhuxhizmit në botë ishin të gjithë të paraqitur në seri nga Barcroft TV, shkruan Daily Mail transmeton Indeksonline.

Kështu ata janë konsideruar dhe si shumë të guximshëm, pasi që nuk kanë komplekse t’i shfaqin të metat e tyre dhe se janë munduar të vazhdojnë jetën përkundër vështirësive.