Këta janë deputetët e PAN-it dhe LAA-së

Ndërsa vazhdon beteja se kush do të ketë të drejtën për formimin e Qeverisë së re të Kosovës, se kush me kë do të bëjë koalicion paszgjedhor që ia siguron këtë të drejtë, ende vazhdon numërimi i votave dhe spekulimet se kush nga kandidatët për deputetë ka marrë besimin e qytetarëve dhe cilët jo.

Sidoqoftë, Parlamenti i Kosovës, i dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit, do të ketë një përbërje tjetër nga ai që do të kenë pritur ata që e zhbënë atë para këtij. Raporti i forcave politike tani është nivelizuar në përmasa që rrezikon konstituimin e tij brenda një afati që nuk quhet krizë institucionale. Ish-partnerët qeverisës tani janë rivalë, të cilët sipas deklarimeve vështirë të bëhen bashkë, ndërsa rivali i papajtueshëm i zgjedhjeve të kaluara ka dalë si parti e parë parlamentare. Numri i vendeve të rezervuara për deputetë nga radhët e komuniteteve është i njëjtë (20), por Lista Serbe, që dirigjohet nga Beogradi, paralajmëron të jetë më radikale dhe, po ashtu, më e fuqishme (nga 10 që u takojnë serbëve, 9 janë të Listës Serbe).

KQZ-ja ka paralajmëruar se deri më 25 qershor do të kryejë procedurat e numërimit të votave që do të japin rezultatet preliminare për deputetët e rinj, ndërsa për listat e publikuara deri tash thekson se nuk kanë dalë prej saj. Janë të subjekteve që kanë marrë pjesë në zgjedhje, sqarojnë në KQZ.

Sipas të dhënave jozyrtare, të publikuara nga medie, rezulton se Koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë fituar 39 vende, koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa 30 vende, ndërsa Vetëvendosje, që garoi e vetme – 31 deputetë, raporton express.

Nga kjo garë doli më e fituara Vetëvendosja, që dyfishoi numrin e deputetëve, sikurse edhe Nisma për Kosovën (rritje 40 për qind).

Bie në sy se në listat e deputetëve të përbërjes së re nuk do të jenë disa nga emrat që në legjislaturat e kaluara konsideroheshin figura të rëndësishme të subjekteve që i përfaqësonin.

Nga koalicioni PAN përveç Hajredin Kuçit, që mbajti pozita të ministrit e të zëvendëskryeministrit, dhe të Arsim Bajramit, po ashtu ministër, në legjislaturën e re nuk do të jenë as Selvije Halimi, Luljeta Veselaj-Gutaj, Abdyl Imeri, Bislim Zogaj, Nait Hasani, Rafet Rama, Shaip Muja e Hajdar Beqa, po ashtu as Nuredin Lushtaku, Naim Fetahu, Fadil Beka, Besim Beqaj, Adem Grabovci, Nehat Baftiu, Agim Çeku, Fatmir Shurdhaj e Salihe Mustafa (të cilët nuk kanë qenë të përfshirë në listën e PDK-së). Ndërsa nga subjekti i LDK-së do të mungojnë deputetët e legjislaturës së kaluar: Skënder Hyseni, Sabri Hamiti, Ali Sadriu, Sali Morina, Doruntina Maloku, Muhamet Mustafa, Nuredin Ibishi, Njomza Emini dhe Melihate Tërmkolli.

Pas rinumërimit edhe të 150 kutive si dhe të votave me kusht e të atyre nga diaspora mund të ndodhin ndryshime, por sipas ekspertëve të fushës ato mund të jenë minimale.

Emra të rinj më së shumti do të ketë nga radhët e Vetëvendosjes, e cila ende nuk e ka bërë publike listën e emrave të cilët në bazë të votave të numëruara deri tash kanë fituar statusin e deputetit.

Lista e PAN-it:

PDK:

Kadri Veseli – PDK

Sala Berisha- Shala – PDK

Enver Hoxhaj – PDK

Mergim Lushtaku – PDK

Elmi Reçica – PDK

Memli Krasniqi ­ – PDK

Ganimete Musliu – PDK

Agim Aliu- PDK

Evgjeni Thaçi – Dragusha- PDK

Andin Hoti – PDK

Fatmir Xhelili – PDK

Blerta Deliu- Kodra – PDK

Xhevahire Izmaku – PDK

Bekim Haxhiu – PDK

Flora Brovina – PDK

Abdyl Salihu – PDK

Mexhide Mijaku- Topalli – PDK

Xhavit Haliti – PDK

Safete Hadërgjonaj – PDK

Zenun Pajaziti – PDK

Nezir Çoçaj – PDK.

AAK:

Ramush Haradinaj – AAK

Daut Haradinaj – AAK

Time Kadrijaj -AAK

Teuta Haxhiu – AAK

Shkumbin Demaliaj -AAK

Rrustem Berisha -AAK

Ahmet Isufi -AAK

Rasim Selmanaj -AAK

Blerim Kuçi -AAK

Pal Lekaj- AAK

NISMA:

Fatmir Limaj – Nisma

Haxhi Shala – Nisma

Zafir Berisha -Nisma

Bilall Sherifi -Nisma

Milaim Zeka -Nisma

Albulena Balaj- Halimaj -Nisma

Valdete Bajrami -Nisma

Enver Hoti – Nisma

Lista e LAA:

LDK:

Avdullah Hoti

Vjosa Osmani

Driton Selmanaj

Anton Çuni

Lumir Abdixhiku

Kujtim Shala

Lutfi Zharku

Arben Gashi

Ramiz Kelmendi

Teuta Rugova

Valentina Bunjaku Rexhepi

Ismet Beqiri

Haxhi Avdyli

Fidan Rekaliu

Arban Abrashi

Lirie Kajtazi

Armend Zemaj

Naser Rugova

Imet Rrahmani

Naser Osmani

Hykmete Bajrami

Haki Demolli

Blerim Grainca

Besa Gaxherri

Vebi Imeri

Mirijeta Kalludra

Sokol Havolli

Nexhat Ramadani

Bardhyl Meta

Mimoza Kusari Lila

Ilir Deda

AKR:

Behgjet Pacolli

Labinot Tahiri

Korab Sejdiu

Islam Pacolli