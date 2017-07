Këta do të jenë tre super ministrat e Ramës

Arben Ahmetaj, Erion Braçe dhe Fatmir Xhafaj pritet të jenë tre ministrat me fuqi shumë të gjëra në kabinetin Rama. Kjo do të vijë për shkak të shkrirjes së disa ministrive dhe bashkimit me disa të tjera në krye të të cilave do të jenë këta të tre.

Kështu, pritet shkrirja e ministrisë së Ekonomisë dhe bashkimi me Financat në krye të së cilës do të jetë Arben Ahmetaj.

Gjithashtu, pritet shkrirja e ministrisë së Drejtësisë me atë të Brendshme, të cilën do t’a drejtojë Fatmir Xhafaj.

Ministria e Bujqësisë dhe ajo e Zhvillimit Urban do të shkrihet në një dhe do të drejtohet nga Erion Braçe.