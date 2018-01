Kështu do të duken Samsung Galaxy S9 dhe S9 Plus?

Së fundmi ka pasur një sërë rrjedhjesh të Samsung Galaxy S9, por një çift i ri i fotografive të reja na japin një nga pamjet më të afërta për telefonin e ri premium të Samsung ashtu edhe versionin më të madh, përkatësisht fabletin e Samsung, Galaxy S9 Plus.

Pamjet e reja të publikuara nga nga Android Neës Headlines, duken shumë si renditjet zyrtare të shtypit dhe zbulojnë se të dy pajisjet duken të ngjashme me Samsung Galaxy S8 dhe Galaxy S8 Plus nga përpara, të kompletuar me një ekran të lakuar dhe korniza të vogla mbi dhe poshtë pajisjes.

Është e vështirë për të thënë me siguri nëse madhësia e kornizave dhe skajeve të telefonave ka ndryshuar në të gjitha anët, por duket sikur ato mund të jenë pak më të vogla këtu.

Detaje të tjera që mund të bëni përfshijnë një sërë lentesh dhe sensorët mbi ekran, të cilat disa raporte sugjerojnë përfshijnë një skaner të përmirësuar të irisit. Planifikimi i butonit ndërkohë duket i njëjtë me S8, me një buton të volumit dhe me një buton të Bixby në këndin e majtë dhe butonin e energjisë në të djathtën.

Samsung Galaxy S9 dhe S9 Plus pritet të debutojnë zyrtarisht në Kongresin Botëror Mobil në Barcelonë.