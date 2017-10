Këshilltari i Thaçit për dialog debuton në Beograd

Blerim Shala do të jetë këshilltar dhe koordinator i presidentit Hashim Thaçi për dialogun me Serbinë.

Megjithëse Presidenca nuk e ka zyrtarizuar emërimin e Shalës, ai do të marrë pjesë në cilësinë e koordinatorit në një forum të sigurisë, i cili mbahet këtë javë në Beograd, shkruan sot Koha Ditore.

Shala figuron si njëri nga panelistët e Forumit për Siguri në Beograd (BSF), krahas drejtorit për Kosovë në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, nënkryetares së Kuvendit serb, Gordana Comiq, si dhe Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika.

Temë e diskutimit do të jetë “Dialogu Prishtinë-Beograd: Nga normalizimi drejt normalitetit”.

