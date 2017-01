Këshilltari i Kremlinit: Putini në Serbi vendos mbrojtjen raketore S-400

Vladimir Putin mund të vendos në Serbi, një pjesë të mburojës antiraketore ruse! Si kundërpërgjigje të zgjerimit të NATO-s në Evropë, Moska është duke shqyrtuar seriozisht instalimin e sistemit anti-raketë S-400 në territorin e “aleati më besnik rus në Ballkan.”

Të gjitha këto i poho Mihail Aleksandrov, një analist në Qendrën Moskovite për analiza politiko-ushtarake dhe këshilltar i Kremlinit, i cili shton se Putin mendon edhe për aleancën e forta ushtarake me Serbinë. Sipas tij, pranimi eventual i Serbisë në NATO do të jetë një dështim i madhe nacionale serbe por edhe dështim i Rusisë.

“Nëse Serbinë e lëmë pa mbështetje, ajo mund të rrëshqas drejt NATO, dhe kjo do të ishte e barasvlershme me humbjen e saj kombëtare. Kjo do të ishte një humbje e tmerrshme e Rusisë, e cila do të humbasë plotësisht ndikimin në Ballkan, pas dy shekujve të plotë”, tha Alexander.

Ky analist shton se Rusia përsëri shqyrton seriozisht mundësinë e idesë së një aleancë ushtarake me Serbinë: “Kjo ide ka qenë aktuale në fund të viteve nëntëdhjetë, por asokohe Rusia e Jelcinit ishte shumë e dobët për ta pranuar Millosheviqin. Tani gjërat kanë ndryshuar, dhe Rusia dhe Serbia kanë për këtë një interes. Rusia nuk dëshiron të humbasë mundësinë për tu “shtyrë” në Serbi dhe bazat ushtarake në Serbi, krahas Tattus në Siri, do të ishte goditje e plotë, sepse kjo do të komplikonte operacionet e NATO-s në Ballkan dhe Mesdhe. Për më tepër, Serbia mund të jetë një vend ku Rusia do të instalonte mburojën anti raketore si përgjigje të mbrojtjes antiraketë të NATO-s”. /KI/