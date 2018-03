Këshilltari i Haradinajt: Kryeministri nuk mund të shantazhohet e as kërcënohet

Besnik Tahiri, këshilltar i kryeministrit Haradinaj, ka reaguar pas deklaratave të presidentit turk, Erdogan, i cili tha se Haradinaj do të marrë përgjegjësi për veprimet e tij, pas arrestimeve të shtetasve turq.

Tahiri përmes një postimi në Facebook ka thënë se pozicioni i Erdoganit është tregues që kryeministri nuk e ka ditur dhe nuk është pjesë e filmit ‘Deportimi’.

Postimi i plotë në Facebook:

Dy çështje dua ti them:



Ramush Haradinaj nuk mund të shantazhohet e as kërcënohet, këtë e dinë të gjithë por nuk dëshirojnë ta pranojnë.



Ky pozicion i Erdoganit është tregues që kryeministri as nuk e ka ditur dhe as nuk është pjesë e Filmit ‘Deportimi’.