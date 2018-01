Kërkimfalje publike ndaj ambasadorëve të ShBA-së dhe të Britanisë së Madhe

Të dashur ambasadorë të dy vendeve mike!

Po e shkruaj këtë letër me shpresën që nëpërmjet saj të lehtësoj dhimbjen tuaj nga ajo që po përjetoni në atdheun tim Kosovën, por me shpresën që kjo letër drejtuar juve të lehtësojë dhimbjen e tërë popullit shqiptar kudo që jeton, që po ndjen në këto ditë të vështira për ne por edhe për ju, duke ndier fyerjet e pamëshirshme që po bëhen ndaj juve.

Ju e dini shumë mirë se çka do të thotë të lëndosh mikun, e sidomos çka do të thotë të lëndosh një mikë që të ka nxjerrë nga fundosja e pakthyeshme. Me shumicën e njerëzve me të cilët kam biseduar, SHBA-në dhe Britaninë e Madhe e konsiderojnë si një nënë të veten. Unë kam pasur një nënë të cilën e kam dashur më shumë se vetveten, më shumë se secilin në këtë botë. Dua t’ju them, ambasadorë të nderuar, që në shpirtin tim, dhe jam shumë i bindur, edhe në shpirtin e të gjithë shqiptarëve, ju jeni një NËNË për mua dhe për tërë shqiptarët.

Kush e fyen NËNËN e vet?

Një NËNË fyen vetëm një njeri që s’ka dinjitet njerëzor, që i mungojnë ndjenjat, që i mungon dashuria, respekti, aftësia për të menduar, në mënyrë të shëndoshë, racionale, dikujt që i mungon empatia, ndjenja e mirënjohjes, falënderimit, dashamirësisë, i mungon largpamësia, një njeri që dominohet nga egoizmi, e keqja dhe shkatërrimi, inferioriteti, varfëria mendore dhe intelektuale. Për ta thjeshtuar, njeriu që s’e zotëron një gjuhë, në momentin që tenton të komunikojë në atë gjuhë, ai përdor vetëm fjalët që i di.

Unë kam menduar të shkruaj më herët për këtë temë, në kohën kur presidenti Thaçi përdori gjuhë fyese ndaj ambasadorit të Britanisë së Madhe por asokohe heshta, sepse mendova që është e rastësishme dhe diçka që ka dalë nga impulset e momentit, megjithëse edhe atëherë s’isha i bindur në të. Tani kur gjërat po përsëriten unë u detyrova të shkruaj. Heshtja në këtë situatë do të thoshte miratim në heshtje e një gjëje që s’guxon të ndodhë!

Nëse nisemi prej individit dhe lirisë së fjalës, individi ka të drejtë të shprehet vetëm në një mënyrë që nuk e lëndon ose fyen tjetrin. Në psikiatri, te njerëzit me çrregullime të caktuara psikologjike lejohet të jenë vetvetja deri në masën që ata nuk janë të dëmshëm për vetveten dhe të tjerët, pra aty përfundon e drejta e të bërit çka dëshiron dhe të folurit çka i vjen në mendje.

Nëse flasim për njerëz që përfaqësojnë dikë atëherë gjërat janë edhe më të komplikuara, dhe kufijtë e të qenurit vetvetja janë edhe më strikt, aty lëmë që nuk lejohen fyerjet dhe shprehjet e çrregulluara por as gjeste jo të përshtatshme. Nëse ngrihemi te një nivel më i lart, pra kryetar, kryeministër, e kështu me radhë, ndjeshmëria ngrihet në nivelin më të lartë të mundshëm, sepse një udhëheqës do të thotë një popull, një fjalë e një kryetari të shtetit apo kryeministri do të thotë një fjalë e një shteti, një populli, një shoqërie, një kulture të tërë.

Një president i cili i personalizon gjërat dhe lë interesin e shtetit në harresë, për të mos thënë që punon kundër interesave të shtetit, ai duhet të largohet nga ajo pozitë automatikisht.

Një udhëheqës tjetër, të jetë kryeministër, ose diçka tjetër që lejon që të fyhen miqtë (NËNA JONË) duke mos marrë masa ndaj këtyre individëve ose përfaqësuesve të ndonjë shoqate të caktuar, ai kryeministër ose udhëheqës tjetër duhet të largohet.

Një organizatë që përfaqëson vlera kombëtare, duhet të largojë nga vetvetja individë që dëmtojnë dinjitetin e tyre dhe të popullit dhe therin në palcë shtetin e Kosovës.

Më së paku çka duhet të bëjë shoqëria kosovare nëse ka guxim, është që të dalë dhe në mënyrën më të qetë dhe të civilizuar të mundshme të shprehë mospajtimin dhe dëshpërimin e thellë për sjelljen, fjalorin dhe veprat e udhëheqësve të vet, që tani janë drejtuar kah më e shtrenjta jonë (NËNA AMERIKË DHE BRITANI E MADHE) e me këtë duke shkatërruar themelet e shtetit tonë, me vetëdije apo pa vetëdije.

Dua t’i them presidentit të Kosovës që ti s’më përfaqëson mua.

Dua t’i them kryeministrit që as ti me shumë gjëra që po bën, duke lejuar një fjalor kundër miqve tanë e gjëra tjera s’më përfaqëson mua.

Dua t’ju them edhe veteranëve të luftës, si një shtresë më e respektuar në gjithë botën, e kështu do të duhej të ishte edhe në Kosovë që: ju lejuat që lufta juaj e pastër të vritet disa herë:

* së pari me keqpërdorimet dhe të bërat menjëherë pas luftës,

* vrasjen e dytë ia bëtë kur lejuat që të keqpërdoret statusi i veteranit të luftës duke blerë me para libreza veterani,

* vrasjen e tretë duke përdorur meritat e luftës për përfitime personale, biznesore dhe pushtetare

* kurse vrasjen e katërt jeni duke e bërë tani kur po lejoni që në emrin tuaj të fyhet NËNA jonë (SHBA-ja DHE BRITANIA E MADHE), natyrisht duke fyer përfaqësuesit e tyre.

Në perëndim, për një veteran ngrihet në këmbë i tërë populli, por atje veteranët e luftës janë motori i zhvillimit të shtetit e udhërrëfyes për gjeneratat e reja, jo e kundërta.

Ju veteran, mos lejoni që nga një shtresë e njerëzve më të respektuar, të shndërroheni në një shtresë të njerëzve më të urryer nga shoqëria.

Me respekt!

Dr Hysni ALIU

Doctor in the Hospital district of Helsinki and Uusimaa Finland

(Psychiatry)

Cognitive behavioural therapist.

Vendbanimi i momentit: Plymouth, Mbretëria e Bashkuar