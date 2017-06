Kërkesa e radhës për dorëheqjen e Bashës, ajo e Jozefina Topallit

Ne nje kohe dramatike per Partine Demokratike, pas nje humbje katastrofale personale te Lulzim Bashes, ka nje emergjence per demokratet.

Partise Demokratike duhet me i dal zot.

Ne nje situate si kjo , kur Lulzim Basha nuk pranon te marre as pergjegjesine qe i takon ,sic ndodh ne cdo vend te botes perendimore, ( pas e coi buze gremine PD), reagimi i tij eshte hileqar , tallje , tinzi , banalitet dhe papergjegjshmeri e frikshme qe mund te coje ne asgjesimin total te PD. Kështu ka shkruar në profilin e saj në facebook, ish nënkryetarja e PD-së, Jozefina Topalli.

Postimi i saj: