Kërcimi në tub, së shpejti pjesë e Lojërave Olimpike (Video)

Admiruesit e këtij sporti janë vlerësuar si më të tonifikuarit dhe pritet që së shpejti ta shohim në Lojërat Olimpike.

Shoqata e Federatave të Sporteve Ndërkombëtare ka konfirmuar se do t’i japë kërcimit në tub një njohje të plotë olimpike në mbarë botën.

Presidentja e Federatës IPSF, Katie Coates ka hedhur idenë se mund të bëhet pjesë e Lojërave Olimpike të vitit 2024.

“Nuk e konfirmoj dot që do të jemi aty, por as nuk e mohoj dot. Mund të jetë një mundësi e mirë për ne që të jetë e njohur për të gjithë të rinjtë e interesuar” – tha ajo për The Times.