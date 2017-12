Kërcënohet gjyqtari Beqir Kalludra, arrestohen dy të dyshuar

Gjykatësi Beqir Kalludra, është kërcënuar sot në një restorant afër Pallatit të Drejtësisë, gjatë kohës së pauzës.

Dyshohet se gjykatësi Kalludra është kanosur me fjalë kërcënuese dhe hakmarrëse nga dy persona.

Kërcënimi dyshohet se Kalludrës i erdhi si pasojë e një dënimi të cilin e kishte shqiptuar të mërkurën kundrejt tre të akuzuarve për grabitje në shumën prej 5300 eurove.

Tre të akuzuarit u dënuan në total me 16 vjet e gjysmë.

Të arrestuarit dyshohen se janë familjarët e njërit nga tre të dënuarit e djeshëm.

Lajmin për KALLXO e konfirmoi zyrtarja për informim e stacionit policor, Florie Ahmeti.

“AG.H 96 dhe A.H. 1974 janë arrestuar për veprën penale kanosje të një gjykatësi që ka ndodhur rreth orës 12:50”, tha Ahmeti.

Gjykatësi Kalludra, të mërkurën i shqiptoi Kastriot Hotit dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 vjetësh.

Njësoj me gjashtë vjet burg e dënoi edhe Avdullah Shalën, ndërsa Labinot Zabelit i shqiptoi dënimin prej 4 vjetësh burg.

Sipas aktakuzës së prokurorisë, tre të akuzuarit në bashkëkryerje, me përdorimin e forcës e kanë përvetësuar pasurinë e paluajtshme të personit tjetër, me qëllim që vetes t’i sjellin dobi pasurore të kundërligjshme, ashtu që më 13 mars 2017 rreth orës 10:25 në fshatin Henc, Komuna e Fushë Kosovës, pas përgatitjes paraprake, i kanë përcjellë personelin e Pompës “Al Petrol”, të dëmtuarit Ramadan dhe Rrahman Gërguri.

Dy të dëmtuarit sipas prokurorisë ishin të caktuar për kryerjen e transportimit të parave të qarkullimit ditor të pikave shitëse “Al Petrol”.

Me këtë rast të akuzuarit i kanë përdorur dy automjete, pronë e familjes së të akuzuarit Kastriot Hoti dhe Avdullah Shala, ndërsa i akuzuari Labinot Zabeli ishte në automjetin e markës “BMW”.

Më tej, aktakuza thotë se këta të tre kanë përcjellë të dëmtuarit Gërguri kur kanë bërë transportimin e parave, kështu që në momentin kur automjeti ishte duke lëvizur rrugës në dalje të nënkalimit, i akuzuari Avdullah me armë automatike AK-47 i është afruar automjetit për transportim të parave, ka dalë nga ana e pasagjerit- të dëmtuarit Ramadan Gërguri dhe ia ka thyer xhamin e veturës, duke e kanosur, ndërsa i akuzuari Hoti, ka thyer xhamin e automjetit nga ana e ngasësit me çekan metalik me të cilin e ka goditur në kokë të dëmtuarin Ramadan Gërguri dhe ka arritur që nga të dëmtuarit të marrë çantën me para të qarkullimit ditor në të cilën kishte 5300 euro, ndërsa çekanin e ka lënë në veturë.