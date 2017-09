Kërcënohet Arbana Xharra

Xharra ka publikuar mesazhin e kërcënuesit, ku thuhet se “Kurrgjë nuk të kemi rrahur, çka kemi me të rrah hala, jo me të rrah po kemi me ta hup flamën si Aulon Zekës”, thuhet në kërcënimin që e ka publikuar Xharra.

Xharra, ndërkaq, bëhet shpesh pre e kërcënimeve të ashpëra me jetë. Madje ndaj Xharrës kërcënuesit nuk ishin ndalur, por me futjen e saj në PDK edhe ishte sulmuar fizikisht, gjë që kishte ngjallur reagim në publik.

Ndryshe, Xharra sa kishte qenë gazetare për shumë vjet dhe kishte shkruar për terrorizmin, e së fundi kishte pasur replika edhe me aktivistë të VV’së, për të cilët ajo nuk kishte drejtuar gishtin, mirëpo kishte thënë se ‘kanë nxitur’.

Për më shumë shihni postimin e saj: