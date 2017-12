Kenneth Branagh pjesë e 007?

Zakonisht aktorët luftojnë për të marrë rolin kryesor në një film, ngase këto personazhe i dashuron edhe publiku më shumë. Mirëpo, kjo nuk vlen për yllin e filmit “Vrasje në Orient Express”, Kenneth Branagh. Ai është nominuar disa herë për çmime Oscar. Së fundmi, 57-vjeçari u lavdërua pa masë nga kritika për interpretimin e detektivit të jashtëzakonshëm Hercule Poirot. Ai tani kërkon një sfidë të re në karrierën e tij. Dëshiron që të kalojë në anën e errët dhe ka shprehur dëshirën që të vihet në rolin e personazhit negativ tek filmi i ardhshëm i James Bond.

Duket se për një gjë të tillë është frymëzuar nga Javier Bardem tek “Skyfall”. Aktori konsideron mjaft interesante angazhimin në rolin e kryearmikut të 007-s. Sipas tij, si aktor, duhet t’i provosh të gjitha. Për më tepër, Branagh, kundërshtarët e agjentit më të famshëm të botës i përshkruan si personazhe “shekspiriane”. Ai vlerëson që publiku kërkon sa më shumë ndërlikime që të jetë e mundur ngaqë nuk i pëlqejnë gjërat e thjeshta.

Në rast se Kenneth do ta fitojë rolin, ai do të jetë i pari personazh negativ britanik i një filmi të James Bond në një dekadë e gjysmë. Aktori I fundit në një rol të tillë ishte Toby Stephens, i cili interpretoi Gustav Graves si rivalin e egër të Pierce Brosnan në “Die Another Day” të vitit 2002. /Kosova.info/