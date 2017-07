Këngëtarja shqiptare dekorohet me titullin “Mjeshtër i Madh” (Foto)

Një privilegj i Presidentit është edhe ndarja e medaljeve të merituara për artistë. Këtë gjë e ka bërë edhe Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani i cili dekoroi këngëtaren Valbon Mema me titullin “Meshtër i Madh”, shkruan lajmi.net.

Këtë gjë e ka bërë të ditur vetë këngëtarja e cila në rrjete sociale publikoi disa imazhe nga kjo ceremoni.

Me këtë rast, Valbona ka falënderuar presidentit për çmimin si dhe familjen për mbështetje.

“Faleminderit..familja ime qe me ka mbeshtetur ne rrugen e bukur dhe te veshtire te artit dhe faleminderit Z.president Bujar Nishani per vleresimin me cmimin “Mjeshter i Madh”‘-shkruan këngëtarja.”