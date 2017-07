Luana prej disa vitesh i është futur tregut muzikor ku së fundmi ka sjellë edhe këngën e re “Benzina” e cila është pëlqyer shumë. Megjithatë jo të gjithë e pëlqejnë Luanën si këngëtare dhe këtë e shprehin hapur.

I pyetur nga Thumb nëse do bënte një bashkëpunim me Luanën, Ervin Bushati u përgjigj me ironi.

“Ta marr figurante në klip”, u shpreh këngëtari.