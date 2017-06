Kelmendi thotë se kalimi në opozitë është opsion për LDK’në

Zëvendëskryeministri në largim i Kosovës, Ramiz Kelmendi, ka thënë se as ai e as deputetët tjerë të LDK-së nuk do ta votojnë qeverinë e koalicionit PDK-AAK-NISMA (PAN).

Ai ka mohuar se do të ketë “kontrabandime të votës”, duke shtuar se PAN-i nuk i ka numrat për të krijuar qeverinë, për çka po bën luftë speciale për të arritur te to. Kelmendi ka thënë në televizionin Rrokum se deputetët e LDK-së e dinë se janë sanksionuar si parti, pikërisht për shkak të koalicionit me PDK-në. “E, ky sanksionim mundet me ndodhë prapë”, ka thënë ai, duke mos e mohuar mundësinë e qëndrimit të LDK-së në opozitë. “Po presim certifikimin e rezultateve, e pastaj Këshilli i Përgjithshëm i LDK-së do të dalë me një vendim”, ka shtuar ai. Kelmendi ka vlerësuar se PAN-in e ka bashkuar hidhërimi dhe se shpejtë do të ndahet, ndërsa për Lëvizjen Vetëvendosje ka thënë se ka politika komuniste.