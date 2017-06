Kelmendi: Pse LDK’ja i ka ndihmuar Vetëvendosjes më shumë se vetes

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), tërthorazi, i ka ndihmuar Lëvizjes “Vetëvendosje” më shumë se vetvetes. Kështu së paku vlerëson publicisti Adriatik Kelmendi.

Kjo sepse sipas tij, “nëse nuk do të vendoste Isa Mustafa që të bënte koalicion me AKR-në dhe Alternativën, atëherë nuk do të ndodhte edhe koalicioni tjetër i PDK-së, AAK dhe NISMA-s”.

Ndarja në dy koalicione të mëdha parazgjedhore e la Vetëvendosjen si mundësinë e vetme për opozitë, thotë Kelmendi përmes rrjetit social Facebook, përcjell gazetametro.net

“Vetë përfaqësuesit e subjekteve të PAN-it, përfshirë edhe Haradinajn dhe Limajn, e kanë pranuar publikisht se nuk do të bashkoheshin me PDK-në, nëse paraprakisht nuk do të ndodhte bashkimi tjetër. Pra, edhe sipas tyre, frika që PAA-ja do të dilte si e para në zgjedhje, ka shtyrë Veselin ta sakrifikojë postin e kryeministrit si mandat për vete dhe këtë pa garë t’ia dorëzojë Haradinajt – bashkim i orëve të fundit ky që nxiti jo pak pakënaqësi në kampet e të tria këtyre partive”, ka shkruar ai.

Ai e përmend partinë e Visar Ymerit si fituesen më të madhe të zgjedhjeve të 11 qershorit.

“Tash, natyrisht, LVV-ja është fituesja më e madhe e këtyre zgjedhjeve. Do të ishte çmenduri të kalkulohet se LVV-ja është rritur gati dyfish vetëm për shkakun se mbeti opozita e vetme në ofertë, se një rritje e ndjeshme është pritur gjithsesi, mirëpo një pjesë të votës opozitare e cila në rrethana të tjera do t’i shkonte AAK-së dhe NISMA-s – e ka përfituar”, ka përfunduar ai.