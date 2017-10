Kelmendi: Nuk na duhet parada e homoseksualëve

Kryetari i Partisë Fjala, Gëzim Kelmendi, duke komentuar paradën e homoseksualëve, e cila është paralajmëruar për 10 tetor në Prishtinë, ka thënë se nuk na duhen parada të tilla.

Sipas tij, kjo paradë nuk i duhet as popullit tonë dhe as vendit tonë.

“Parada duhet të bëjnë ato shtresa të shoqërisë që ne krenohemi me to. P.sh. paradë mund të bëjnë Policia e Kosovës, Forca e Sigurisë Kosovës, të cilat e ruajnë dhe mbrojnë vendin dhe popullin tonë. Ndërsa homoseksualët as nuk e ruajnë dhe as nuk e mbrojnë vendin dhe popullin tonë.

Por përkundrazi homoseksualët rrënojnë dhe shkatërrojnë vendin dhe popullin tonë. Ata synojnë ta përhapin këtë sëmundje në vendin tonë dhe të paraqesin diçka si normale në emër të demokracisë.

Se sa janë të rrezikshëm homoseksualët, tregon fakti se ata janë bartësit kryesor të sëmundjes vdekjeprurëse AIDS. Njëherit homoseksualët e kanë të ndaluar të dhurojnë gjak në vendet e BE-së, ShBA-së dhe në vendet tjera”, ka thënë ai.

Kelmendi ka shtuar se homoseksualizmi si sëmundje është armiku kryesor i familjes në veçanti dhe gjithë njerëzimit në përgjithësi, ngase çiftet homoseksuale nuk mund të lindin fëmijë.

“Kështu ata kontribuojnë në shuarjen e familjes dhe zhdukjen e njerëzimit. Prandaj ne si popull jemi për ruajtjen e familjes dhe ruajtjen e njerëzimit”, ka thënë ai.