Kelmendi: Është tepër vonë për zhbërjen e Gjykatës Speciale

Gazetari Adriatik Kelmendi, thotë se ata që do t’i akuzojë Gjykata Speciale, s’do të mund t’i shmangen drejtësisë ndërkombëtare, nëse ajo ka vendosur t’i ndjek.

Përmes një shkrimi në Facebook, Kelmendi ka thënë se tentimi për zhbërjen e Speciales vetëm se do të tregojë se Kosova është shtet joserioz dhe nuk i respekton marrëveshjet ndërkombëtare.

“Në rast se s’do të ndodhnin ngjarjet e marsit 2004, nëse Kosova do të themelonte një Gjykatë për Krime të luftës dhe nëse raporti i Dick Martyt kurrë nuk do të miratohej në Këshill të Evropës; këto do të ishin arsyet e të cilat Kelmendi supozon se do të shmangnin ekzistencën e Speciales”, ka shkruar Kelmendi.