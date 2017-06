Kë e sheh Vjosa Osmani kryeministër, Hotin apo Kurtin?

Vjosa Osmani, deputetja më e votuar në Kosovë, ka thënë se gjasat janë më reale për një koalicion të mundshëm paszgjedhor me Vetëvendosjen.

“Unë personalisht preferoj një qeveri me numra stabil – kjo do të ndodhte vetëm me Vetëvendosjen”.

“Jam e bindur që Haradinaj nuk i ka votat, por edhe nuk është mirë që vendimet e rëndësishëm nuk do të vareshin nga ajo çka thotë Vuçiq”.

Kështu ka thënë Osmani në Info Magazine të Klan Kosovës, duke mos fol për emrin që do të mund ta udhëhiqte Qeverinë.

“Është akoma herët të flitet për emra”.

“Qëllimi ynë është që PDK-ja të jetë opozitë, jo kush do të jetë kryeministri. E dyta duhet të flasim për zhvillimin ekonomik”.

“Për mua është më rëndësi të pajtohemi për programin, e pastaj mund të flasim për emrin dhe mbiemrin”.

Osmani ka treguar se në takimin e sotëm që kanë pasur me AKR-në dhe Alternativën, ata janë shprehur të bindur se nuk të shkojnë në koalicion me PAN.