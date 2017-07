Katër mënyra për të larguar aromën e keqe nga frigoriferi

Ndonjëherë edhe pse është i pastër dhe ushqimet nuk ajën të prishura frigoriferi mban një aromë të rëndë dhe të keqe. Por ka disa mënyra për ta larguarkëtë aromë të pakëndshme: Pastrojeni rregullisht frigoriferin Për te larguar aromat e këqija duhet me patjetër ta pastroni rregullisht frigoriferin tuaj. Me anë të një sfungjeri të pastër dhe me produkte dezinfektuese, lani pjesën e brendshme e të jashtme dhe më pas shpëlajeni me ujë.

Përdorni tasa hermetike që produktet të mos derdhen ndërsa ju hapni apo mbyllni frigoriferin, vendosini ato ne tasa hermetike. Për sa i përket djathit ai duhet te vendoset ne ene plastike. Brenda kësaj ene futni një kub sheqeri (ose disa kokrra) qe te përthithë lagështirën dhe një gjethe dafine qe te neutralizoje aromat e këqija.Vendosni ne frigorifer produkte natyrale qe largojnë erën shkruan albeu.

Ka disa produkte qe largojnë ne mënyrë natyrale erërat e këqija. Mund te përmendim këtu limonin. Prijeni atë me dysh dhe vendoseni në vende të ndryshme te frigoriferit. Një tjetër mënyrë është te vendosni një gote qumësht, një gote uthull te bardhe apo një dege trumze (zhumbrice). Çfarë te bëni nëse aroma është shume e keqe dhe është përhapur shume? Përzieni ne një tas ujë, lëng limoni dhe sode. Lagni një lecke dhe pastroni frigoriferin. Mund te bëni te njëjtën gjë edhe duke e lagur leckën me uthull te bardhe.