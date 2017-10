Kastro Zizo bën tatuazh portretin e artistit të mirënjohur shqiptar

Kastro Zizo, emri i vërtetë i të cilit është Klevis Bega, është një ndër artistët më kontraversialë të showbizit shqiptar. I bërë i njohur fillimisht me këngën ”Ia ke fut plako”, e cila u kthye një këngët më hit dhe shprehi e përditshme për brezin e viteve 2000, Kastro do të vazhdonte karrierën solo pa grupin ”2Farm” duke sjellë vazhdimisht prurje të reja për publikun. Përveç muzikës, Kastro do të provonte edhe aktrimin e moderimin në studio televizive si në Shqipëri dhe Kosovë.

Këngëtari dhe moderatori njihet edhe për një pasion tjetër tatuzahet, të cilat duken sikur i mbijnë në çdo centimetër të trupit. Por, tatuazhi i fundit duket se ka kaluar çdo pritshmëri. E dini çfarë mbani mbi shpinë artistit rebel? As më pak e as më shumë se portretin e Elton Dedës, artistit dhe një prej miqve të tij më të mirë shoqëruar me fjalinë ”E duam jetën ndaj na lini të jetojmë”. Ide e guximshme, apo jo?