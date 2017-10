Kastrati: Ushqim dhe dollapë për secilin nxënës

Qëndron Kastrati nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se ai së bashku me Vetëvendosjen do të ndryshojnë sistemin e arsimit në komunën e Kamenicës.

Në debatin e organizuar nga RTV Dukagjini, Kastrati theksoi se do të ofrojnë shujta falas për nxënësit e klasave të ulëta.

“Arsim në shërbim të nxënësve, deri tash arsimi është përdor vetëm për subjektin dhe për familjarizim, ne këtë do ta ndryshojmë ku fillimisht do të ofrojmë shujta falas për klasë të ulëta kifle dhe qumësht, do të kemi dollap për secilin nxënës, fëmijët nuk kanë më nevojë me bart pesha të rënda, kontrolla sistematike”, tha ai.