“Karta e Studentit” …

Shkruan: Kristian KINA

Kaq shume e folur dhe e sterfolur ne cdo takim, konference, tryeza diskutimi saqe per shume prej nesh, konsiderohet tashme nje tabú, nje utopi, dicka abstrakte dhe e paprekshme qe te gjithe e permendim ne diskutimet tona, e degjojme ndersa premtohet gjate fushatave elektorale (qofshin keto qendrore, lokale apo akademike ) por asnjehere e prekshme ne realitet.

Padyshim, secili prej nesh ndien nevojen e shume lehtesimeve ekonomike, qe do te na bente, fillimisht te dalloheshim midis pjeses tjeter te popullates si ‘Studente ‘,te cilet ne cdo shtet te botes se civilizuar shihen si pjesa e shoqerise qe imponon respekt e perulje. Kjo per faktin se do jene pikerisht ata, qe do e marrin ne dore te ardhmen e kombit, do jene pikerisht ata qe do e drejtojne shtetin ne cdo instance te tij.E kesisoj, sot, kur ata ndihen akoma te pafuqishem qe t’ja dalin mbane vete, per ate te mire qe do i ofrojne kombit ne te ardhmen, u duhet dhene nje “dore e padukshme”, njelloj si ajo e Adam Smith-it ne ekonomi, qe sherben per te rregulluar tregjet ekonomike.

Por, nuk mund te mos permend arsyen me kryesore dhe shqetesuese njekohesisht, qe e ben kaq te domosdoshme nje pakete te tille lehtesirash per studentet. Gjendja ekonomike e veshtire dhe ne shume raste e renduar e shume familjeve shqiptare, te cilat rroken duke luftuar cdo muaj me faturat dhe koston e larte te jeteses, njelloj si Fishta me malin e larte e hijerende, eshte arsyeja me madhore pse duhet implementuar sa me pare nje projekt i tille. Cdo muaj, qindra familje shqiptare detyrohen te sakrifikojne ato pak te ardhura mujore qe disponojne per te mbeshtetur femijet e tyre, te cilet pervec fajit te madh qe jane gjithmone ne kerkim te paepur te dijeve dhe arsimimit, nuk kane asnje faj tjeter.

Eshte perfolur gjate per ekzistencen dhe mirefunksionimin e nje ‘Karte Studenti’, madje aq gjate saqe nuk mbahet mend kur apo nga kush eshte permendur fillimisht.Shumica e shteteve europiane kane kohe qe disponojne per gjeneraten e tyre te re, nje karte, qe u mundeson atyre transport publik falas, perfitime ne mensa, kancelari, biblioteka, kinema, teatro, rrjete telefonike, palestra etj. Gjithsesi, ne te shkuaren e vendit tone jane perfolur e kane ndodhur aq shume ngjarje,te cilat nese do i analizojme gjate, nuk do mund te shkeputemi dot kurre per te pare dhe shpresuar me qetesi dhe optimizem per te ardhmen.Keshtu qe, le te behemi pozitive…

Mesa duket e degjohet, enigma qe mban emrin “Karte studenti”, tanime po e mbaron rrugetimin e saj te gjate ne tunelin e erresires dhe po del ne drite te diellit.Dhe ky, absolutisht qe eshte nje lajm i mire…

Eshte lajm i mire e jam i sigurt qe secili prej nesh eshte lumturuar nga projekti me i ri i Bashkise Tirane, sepse ai projekton nje ‘Karte Studenti’ konkrete dhe multifunksionale per studentet qe studiojne,punojne e jetojne ne kryeqendren e shtetit tone.

Eshte lajm i mire sepse fale tij, sipas parashikimeve, ne do te kemi mundesi qe te perfitojme sherbim falas ne transportin publik, ne Posten Shqiptare, ne biblioteka, ulje ne kompani interneti, spitale private, kinema, banka, kompani qe tregtojne pajisje elektroshtepiake. Eshte lajm i mire sepse fale tij, sipas parashikimeve, do te kemi mundesi qe te perfitojme dhe nga sherbimet e subvencionuara, sic jane kredite studentore.

Duke besuar se nuk ka qellime politike (meqe dhe zgjedhjet parlamentare i kemi te dera,gati per te trokitur) deri ne realizimin e plote dhe implementin konkret te tij, le te jemi pozitive, te kryqezojme gishtat dhe ta konsiderojme thjesht nje ” lajm te mire “.Nese realizohet, ka per te qene i shkelqyer…