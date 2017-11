Karla Kardashian – motra e harruar Kardashian?

Karla Kardashian është kthyer në mesin tone! Ishte super ylli Ellen DeGeneres e cila e solli në mesin tonë ‘motrën e harruar’ Kardashian, Karla, shkruan Kosova.info.

59-vjeçarja Ellen u pa në emision e veshur me një palë syze shumë të mëdha, një zinxhir të trashë me logon e famshme të familjes Kardashian dhe një mori bizhuterish e unaza. Për më tepër, Ellen kishte një veshje leopardi dhe një triko gri. Flokët e saj të shkurtër i kishte zëvendësuar me një paruke bionde.

Mirëpo, nuk mjaftoi me kaq. Ajo këtë herë si kostum për Hallouini ishte ‘dekoruar’ edhe me një bark shtatzënie. Në përpjekje për të qenë në sinkron me motrat e saj të famshme, Kim, Khloe dhe Kylie, ‘Karla’ bëri të ditur se dhe ajo është në pritje të një bebe gjithashtu.

Karla u shoqërua edhe nga Kourtney Kardashian dhe Kendall Jenner, si dhe komediani Jay Pharoah, që luan rolin e babait të fëmijës së Karla-s. /KI/