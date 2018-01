Kanye – stilisti personal i Kim

Duket që Kanye West kujdeset shumë për gruan e tij, Kim Kardashian, shkruan Kosova.info.

Raportohet qw vitin e kaluar ishte reperi ai që këshilloi Kim, të mos mbajë syze me korniza të mëdha. Sipas tij, ata nuk ishin më në stil. Sipas trendeve, asaj i preferoi të mbante ato me korniza më të vogla.

Në episodin e së dielës të Keeping up with the Kardashians, Kim tha “Kanye më dërgoi email në të cilën thuhej: ‘ti s’mund të mbash më syze të mëdha. Tashmë syze të vogla’. /Kosova.info/