Kandidatja për asambliste, Fitnete Bejtja, ironizon me Shpendin

Ironizimet me kreun e Prishtinës, Shpennd Ahmeti, përmes rrjeteve sociale s’kanë të ndalur. Ai i radhës është i kandidates për asambliste nga radhët e LDK-së, Fitnete Bejtja, e cila përmes një postimi në profilin e saj në facebook, ka postuar një foto ku shihen shkallët në gjendje jo të mirë të lagjes Dragodan

“Kryetarin e Prishtinës në shkuarje e kisha “detyruar” në terr (qysh e ka lanë këtë pjesë) me ec nëpër këto shkallë”, ka shkruar Bejtja.



Postimit të saj nuk i kanë munguar edhe komentet në lidhje me këtë çështje. Edhe gazetarja Diana Bunjaku, ka thënë që për këtë çështje i ka shkruar Shpendit që dy vite.

“Kryetarit te Prishtines i kom shkruar une per keto shkalle qe dy vite rresht, madje edhe fotografite ia kam derguar po bash hic vone sju ka bere….Shumeee turp qe s’ mendojne per banoret e kesaj lagje qe vet kam bisedu me ta per keto probleme…”, ka shkruar Bunjaku. /KI/