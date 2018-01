Kanali rus godet Vucicin

Kanali Carigrad i afërt me Kremlinin, në emisionin ‘përgjigja ruse” ka goditur presidentin Aleksandër Vucic do të pranojnë njohjen e Kosovës, raporton Kosova.info.

Autori i këtij emisioni thotë se dekadën e fundit në shoqërinë serbe ka një ndarje lidhur me zgjidhjen e çështjes së Kosovës që tashmë është shpërfaqur. Autori i referohet një partie e cila ka nisur një apel lidhur me siç thonë “mbrojtjen e Kosovës”. Fjala është për Partinë Demokratike të Serbisë që e cilësojnë si patriotike, dhe e cila dyshon se presidenti do të dorëzojë Kosovën që për tërë popullin serb është “vend i shenjtë”. “Këtë nuk e ka bërë asnjë popull.

“Duke pranuar një precedent të tillë Serbia do ta plagoste veten rëndë dhe do ta godiste njolla turpëruese në fytyrat e serbëve”, citon televizioni PDS.

Vetëvrasja është përshkrimi më i mirë për njohjen e mundshme të Kosovës nga ana e Beogradit.

Në një intervistë Vucici nuk ka përjashtuar mundësinë që Serbia nuk do ta pengojë që Kosova të fitojë ulëse në OKB.

Ky televizion thotë se ndaj Vucicit po bëhet presion i madh nga ana e perëndimit, duke treguar skenarët e errët që mund të ndodhin në rast se arrihet marrëveshja historike.

Një nga skenarët sipas tyre mund të jetë nisma e mocionit ndaj Vucicit duke mos përjashtuar protestat masive madje grusht shtet.

Një pozicion më të qartë sipas këtij kanali ka kisha ortodokse serbe. Një nga nënshkruesit e apelit, është mitropoliti malazezo-detar Amfilohije, i bindur se Serbinë po e shtyjnë të shkojë të njëjtës rrugë si Mali i Zi, e cila “dhunshëm” është tërhequr në NATO.

Ky televizion akuzon NATO duke e cilësuar si armiq. Ky televizion shkon aq larg sa thekson se Serbia është e rrethuar me armiq, ku të gjithë fqinjët janë shtete të NATO-s.

Ky televizion është i bindur se i gjithë populli serb e ka kokën e kthyer nga Moska, për të shtruar dilemën nëse Rusia do të luftojë për Kosovë apo nëse udhëheqja serbe të bëjë vetëvrasje civilizuese.

E gjitha varet nga ajo si do të reagojë populli serb. Rusia nuk dëshiron ta hehë Serbinë në BE, ku kjo e fundit e ka kushtëzuar me përmirësimin e marrëdhënieve me Kosovë. /Kosova.info/