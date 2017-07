Kampioni i botës kërkon “punë” me rrjete sociale

Dikur kampion bote, tani kërkon “punë”nëpërmjet rrjeteve sociale. Kjo është historia e pazakontë e Kristian Zakardos, ish mbrojtësit të Parmës, Juventusit, Milanit etj, i cili ka qenë pjesë e formacionit të Italisë, në fitoren e Botërorit 2006.

Zakardo tashmë ka mbetur pa skuadër dhe ka vendosur t’i drejtohet rrjetit “Linkedln”, për të testuar interesin e ndonjë skuadre. Përveç CV së tij të publikuar në këtë rrjet, Zakardo “i bën” pak reklamë edhe vetes së tij, duke deklaruar se mund të luajë edhe për disa vite në nivele të larta.

“Jam mirë fizikisht, mund të luaj edhe 2 vite të tjera në nivele të larta.Kush do të më marrë, mendoj se do të bëjë një lëvizje të zgjuar. Lojtar serioz, profesionist dhe i fortë”– thuhet në postimin e mbrojtësit 35 vjeçar, i cili numëron 17 ndeshje me kombëtaren e Italisë dhe është autor i një goli me fanellën azurre.