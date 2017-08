Kampioni e nis me humbje sezonin e ri në Premier Ligë

Kampioni i Premier Ligës, Chelsea e ka nisur me humbje sezonin 2017/18.

Skuadra e Antonio Contes u mposht në shtëpi nga Burnley, që mori pikët e plota duke fituar 2 me 3, raporton Koha.net.

Chelsea nuk e përfundoi lojën me ekipin e plotë, pasi dy lojtarë të saj u përjashtuan. Së pari Cahill u ndëshkua me karton direkt të kuq në minutën e 14, dhe në minutën e 81 Fabregas u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë.

Dilemën e fituesit mysafirët e zgjidhën në pjesën e parë duke arritur ta dërgojnë topin tre herë brenda portës së Courtoisit.

Vokes shënoi dy herë, kurse një gol tjetër e shënoi Ward.

Kurse golat për vendasit i shënuan Alvaro Morata e David Luiz, në pjesën e dytë.