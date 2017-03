Kampionët mposhtin Llapin, Drenica e Ferizaj fitojnë pikë të mëdha

Kampionët në fuqi kanë qenë ekip dominues në terren, megjithatë, goli i fitores për nikoqirët erdhi në minutën e 90-të përmes Bujar Shabanit.

‘Nikeli’ tani ngjitët në pozitën e dytë më 42 pikë, gjashtë më pak së liderja e tabelës, Trepça ’89, kurse, Llapi mbetet në vendin e tretë më 39 pikë.

Ndërkohë, derbi i skuadrës të rrezikuara mes Ferizajt dhe Dritës, është mbyllur me fitoren nikoqirëve me rezultat 1-0, me golin e Maliq Behlulit në minutën e 7-të.

Tri pikë tejet të rëndësishme i ka arkëtuar edhe Drenica e cila në ‘Bajram Aliu’ mundi Trepçën, me rezultat 1-0. Kreshnik Uka në minutën e 14-të ka realizuar golin e fitores për drenicasit, të cilët tani mund të jenë pak sa më të qetë në garën për ekzistencë në elitën e futbollit tonë.

Besa e Pejës, ka vazhduar serinë e fitoreve. Pejanët sot mposhtën Hajvalinë, me rezultat 4-0. Fatih Karahoda në minutën e 6-të, Fisnik Papuqi më dygolësh në minutën e 37-të dhe 42-të dhe Leart Emini në minutën e fundit të ndeshjes, ia sjellin edhe tri pikë pejanëve, derisa Hajvalia tashmë është përshëndetur nga Superliga e Kosovës.

Ndërkaq, përballja mes Gjilanit dhe Lirisë është mbyllur pa gola.

Vala Superliga / Java e 20-të

Feronikeli – Llapi 1-0

Ferizaj – Drita 1-0

Drenica – Trepça 1-0

Besa – Hajvalia 4-0

Gjilani – Liria 0-0

Dje

Trepça ’89-Prishtina 1-0

Tabela:

1. Trepça ’89 48

2. Feronikeli 42

3. Prishtina 39

4. Llapi 39

5. Besa 34

6. Gjilani 27

7. Liria 24

8. Drenica 22

9. Ferizaj 19

10. Drita 15

11. Trepça 13

12. Hajvalia 7