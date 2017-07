Kampionët e Superligës mësojnë kundërshtarin e fazës tjetër në Ligën e Kampionëve

Kampionët e Superligës shqiptare, Kukësi, do të luajë javën e ardhshme ne ndeshjen e kthimit përballë Sherif Tiraspolit, e vlefshme për fazën e dytë në Ligën e Kampionëve.

Në këto momente ne Nyon të Zvicrës është hedhur shorti për turin e tretë dhe në rast se Kukësi vazhdon me tej, do të luajë me fituesin e sfidës Qarabag – Samtredia.

Takimi i parë përballë Sherifit u mbyll me rezultat 1-0 në favor në moldavëve. Takimi i dytë luhet në “Elbasan Arena”.