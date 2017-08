Kamberi: Me përvojën politike dhe profesionale nuk shoh kundërkandidatë

“Unë nga natyra jam prej atyre që nuk them diçka në të cilën nuk besoj”

Intervistë me kandidatin e LDK-së për Kryetar të Komunës së Mitrovicës, Safet Kamberin

KI: I nderuar z. Kamberi, ju keni marrë besimin e degës dhe nivelit qendror për të qenë Kandidat i LDK-së për Kryetar të Mitrovicës. Çfarë prisni nga zgjedhjet e 22 tetorit?

Kamberi: Kandidatura ime ka ardhur si rezultat i një procesi të gjatë i angazhimit tim politik brenda strukturave të LDK-së. Në një formë ose tjetër, përzgjedhja ime si kryetar i degës së LDK-së në Mitrovicë në vitin 2015 ka nënkuptu një parapërgatitje që unë do të jem edhe kandidat për Kryetar të komunës.

Ky besim për mua është një përgjegjësi shumë e madhe. Prandaj edhe angazhimet e mia tash e një kohë janë shumë intensive për ta shpërblyer këtë besim me një fitore të madhe të LDK-së në Mitrovicë.

KI: Nga jashtë, gara në Mitrovicë shihet si një garë e fortë ngase do të ballafaqoheni me kundërkandidatë të rinj, të cilët gjithashtu pretendojnë se pasqyrojnë vlera të reja në politikë?

Kamberi: Pajtohem që gara në Mitrovicë duket me qenë interesante. Unë konsideroj që në raport me të gjithë kundër kandidatët kam përparësitë e mia në aspektin profesional, me përvojë shumë më të madhe politike sesa të gjithë kundër kandidatët, me një përvojë institucionale gjithashtu më të madhe sesa të tjerëve. I respektoj kundër kandidatët, sidomos këta dy të rinjtë (Valdeten dhe Fehmiun) dhe konsideroj se gara jonë do të jetë përveç e fortë edhe shumë atraktive.

Sado që unë nuk kam hy me ba humor (hahaha).

KI: Ju keni qenë në një bashkëqeverisje deri vitin e kaluar me kryetarin aktual të komunës, si e vlerësoni qeverisjen lokale në Mitrovicë në përgjithësi?

Kamberi: Ne zgjedhjet e vitit 2013 kur kandidati ynë nuk arriti të hyjë në balotazh, ne për ta çuar deri në fund kauzën tonë për largimin e PDK-së nga pushteti e përkrahëm z. Bahtiri dhe si rezultat i kësaj mbështetje ai u bë kryetar komune.

Z. Bahtiri kishte hyrë në balotazh me premtimet e tij për punësimin e 15 000 vetave dhe hapjen e shumë fabrikave në Mitrovicë. Ne kemi dashtë me ja dhanë rastin që ai me i realizu këto premtime.

Krejt ato premtime të tij kanë dalë të jenë të parealizueshme. Ne në momentin që e kemi kuptuar ato premtime nuk mund te realizohen dhe se ai nuk e ka në prioritetet e tij interesin publik, jemi larguar nga koalicioni.

KI: Cili është parashikimi juaj për rezultatin e zgjedhjeve lokale në Mitrovicë? Kush është sfiduesi juaj kryesor?

Kamberi: Unë nga natyra jam prej atyre qe nuk them diçka në të cilën nuk besoj. Por sa i përket rezultatit të këtyre zgjedhjeve, bazuar në angazhimin tim, të eKIpes time por edhe matjes së opinionit publik në Mitrovicë, unë jam kandidati më i pranuar tek qytetarët. Nuk kam asnjë dilemë të vetme që unë do të jem më i votuar nga të gjithë kandidatët.

E shohë si kundër kandidate më serioze, me të cilën besoj do të jemi në balotazh, znj. Valdete Idrizi nga PDK-ja.

KI: Po dy kundër kandidatët tjerë, Fehmi Ferati nga VV dhe Agim Bahtiri nga AKR?

Kamberi: Mendoj se elektorati i VV-së janë të dekurajuar nga nominimi i z. Ferati. Të gjithë ne që jetojmë në Mitrovicë e njohim afërsinë dhe përfitimet që z. Ferati i ka pas nga PDK-ja. Në një formë ose tjetër ai ka qenë pjesë e PDK-së. Elektorati i Vetëvendosjes i cili nuk dëshiron që ta rikthej PDK-në në pushtet sigurisht që nuk do ta votoj kandidatin e tyre, sepse përzgjedhja e tij nënkupton rikthimin e PDK-së në pushtet.

Sa i përket z. Bahtiri, nuk e konsideroj për kandidatë të denjë në këtë garë. Mendoj se ai nuk është dashur të hyjë fare në këtë garë meqenëse sapo ka dalë nga një matje në votë, si kandidat për deputet dhe rezultati i tij personal në Mitrovicë do duhej të ishte një shenjë e qartë për të. Ai nuk gëzon më përkrahje të qytetarëve. Nuk ka asnjë kombinim politik që atë mund ta bëjë më Kryetar Komune.