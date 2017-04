Kadare: Shiraku më tregoi 6 muaj më herët se Serbia do të bombardohet

Kadare i kishte shkruar presidentit francez Zhak Shirak ne shtator të 98 lidhur me Kosovë. Ai i kishte kthyer një letër ku e kishte njoftuar se do të ketë ndërhyrje 6 muaj më herët.

“6 muaj para se të ndodhte kjo kam pasur korrespondencë me Presidentin e Francës Jacques Chirac dhe në një nga letrat e tij në shtator të 1998 më shkruante se: z/Kadare, Franca është e vendosur ta ndihmoj çështjen e popullit shqiptarë në Kosovë. Nëse do të vazhdojë shtypja e kësaj etnie Franca do të ndërmarrë iniciativë atje ku duhet dhe do të kërkojë ndërhyrje me armë ”, tregoi ai.

Thotë se me këtë u nderua populli shqiptarë dhe vet ai.

“Ishte nderim që më bëri mua Presidenti francez. Nderim që i bëri popullit shqiptarë. nxori një sekret të madh sepse ky është një sekret shumë i madh. Të dish gjashtë muaj përpara se çdo të bëj Europa, do të përdori armët në qoftë se serbët nuk tërhiqen është tamam sekret shtetëror i klasit të parë”, theksoi Kadare.