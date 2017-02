Kabineti qeveritar bëri homazhe te shtatorja e Presidentit Rugova

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa dhe kabineti qeveritar, me rastin e shënimit të nëntë vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, bënë homazhe te shtatorja e Presidentit Historik të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova.

Pas homazheve, kryeministri Mustafa vlerësoi lartë figurën e Presidentit Rugova, luftën heroike të UÇK-së dhe Komandantit Legjendar Adem Jashari dhe të gjithë atyre që u flijuan për pavarësinë e Kosovës.

“Jemi së bashku me zëvendëskryeministrin Kuçi, me ministrat e Qeverisë së Republikës së Kosovës për t’i bërë nderime Presidentit Ibrahim Rugova. Ne si institucione të Republikës së Kosovës vlerësojmë lartë figurën e Presidentit Rugova dhe kontributin e tij në shtetndërtim, ashtu siç vlerësojmë shumë lartë luftën heroike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të Komandantit Legjendar Adem Jashari dhe të gjithë atyre që u flijuan qoftë me mendje, qoftë me jetë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe për ndërtimin e shtetit të Kosovës”, tha kryeministri Mustafa. /KI/