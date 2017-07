Ka mbledhur 2.8 milionë lekë për 1 vit, i riu nga Tirana do i mundësojë vetes ëndrrën e çdo personi

Ditën e sotme sollëm një rast frymëzues të një të riu nga Laçi, i cili për 3 vite rresht kishte mbledhur 1.4 mln lekë nga monedha 100 lekëshe të reja dhe do t’i shpenzonte për të blerë një makinë. Mirëpo, duket se rastet e tilla janë të shumta në numër dhe një i ri nga Tirana ka shkruar mbrëmjen e sotme në redaksinë tonë, duke dërguar një foto të ngjashme, por që vetëm në një vit ka arritur të sigurojë 2.8 milionë lekë.

Ai shprehet se të gjitha këto para do t’i shpenzojë për të blerë një makinë. “Përshëndetje JOQ. Në 1 vit rresht, duke kursyer kam arritur që të grumbulloj 2.8 milionë lekë. Do t’i shpenzoj për të blerë një makinë, kështu do të plotësoj ëndrrën time, që besoj është ëndrra e çdo personi”, shkruan i riu.