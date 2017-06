Juventus ka refuzuar ofertën e Chelseas për mbrojtësin anësor, Alex Sandro, shkruan indeksonline.

Siç raportojnë mediat angleze, klubi italian e konsideron të pazëvendësueshëm 26 vjeçarin, edhe pse oferta e bluve ka qenë shumë e majme.

Juventus kanë refuzuar ofertën Chelsea për Sandro, e cila ishte me vlerë 60 milionë euro dhe do të renovojnë me të deri në vitin 2020 me një pagë 3.5 milionë euro.