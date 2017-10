Juventusi mbush 120 vjeç, me fanellë speciale ndaj Beneventos

Ndaj Beneventos, me një fanellë të veçantë pasi në 1 nëtor Juventusi mbush plot 120 vjeç.

120 vite histori bardhezinjtë do t’i festojnë të dielën e 5 nëntorit në përballjen ndaj Beneventos, takim në të cilin futbollistët e Juves do të mbajnë veshur një fanellë speciale e cila do të dalë në shitje për tifozët javën e ardhshme. /ss/