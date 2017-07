Juventus pranë goditjes së dyfishtë, Costa- Bernardeschi

Juventus është pranë një goditje të dyfishtë në merkato. Bëhet fjalë për dy sulmuesët anësorë, Douglas Costa i Bayern Munchen dhe Federico Bernardeschi i Fiorentinës.

Sky Sport dhe Sportmediaset konfirmojnë se dy sulmuesët pritet t’i kushtojnë “Zonjës së Vjetër” plot 80 milionë euro, pa përfshirë bonuset.

Braziliani do të vijë në huazim me detyrim blerje ndërsa për talentin italian do të paguhen të gjitha në cash.

Nga këto dy transferime pritet të sakrifikohet një lojtar në rradhët e bardhezinjve. Bëhet fjalë për Cuadradon, ku për të interesohen Arsenal, PSG dhe Milan. Juve kërkon të përfitojë rreth 30 milionë euro nga shitja e kolumbianit.