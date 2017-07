Juventus gjithnjë e më afër Bernandeshi-t

Qëllimi i madh i merkatos së Juventusit është quajtur Federico Bernardeschi. Për të Fiorentina kërkon 40 milionë euro.

Marrëveshja mund të arrihet edhe për një shifër pak më të ulët. Marotta në mes të javës së ardhshme do të organizojë një takim me pronatrët e ekipit vjollcë. Juventus do të propozojë një ofertë të dytë pas fillestare 30 milion.

35 milionë dhe një shumë tjetër bonus, një formulë e ngjashme me atë të përdorur tek Palermos me Dybala. Nëse Juventus ofron 40 milionë atëherë Bernandeschiështë i tyre.

Lojtari ka vetëm një kusht për zonjën e vjetër pas Del Pieron, ai dëshiron të kete numrin 10, nëse gjithçka arrihet.