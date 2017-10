Justin Timberlake rikthehet në Super Bowl (Video)

Superstari 36 vjeçar, Justin Timberlake, rikthehet edhe njëherë në eventin më të shikuar sportive Super Bowl. Performancat gjatë pauzës të njohura si ‘halftime show’ tërheqin rregullisht vëmendjen e të gjithëve dhe përformuesit e përzgjedhur japin maksimumin për të ofruar performanca që mbahen mend, raporton Kosova.info.

Pas debutimit të Timberlake në vitin 2004 përkrah Janet Jackson, një performancë që mbahet mend për shkak të defektit me kostumin e këngëtares, Justin rikthehet këtë vit si i përzgjedhuri i radhës. Lufta më e madhe tani është të vendoset se cilat këngë do të këndohen nga këngëtari dhe çfarë do të përzgjedh ai nga repertori i tij tejet i pëlqyer. Shihni më poshtë momentin kur ai e konfirmoi zyrtarisht pjesëmarrjen e tij në Super Bowl. /KI/