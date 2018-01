Justin Timberlake i rikthehet muzikës me album të ri

Justin Timberlake ka njoftuar se të premten do të lansojë albumin e tij më të ri.

Albumi me titull “Man of the Wood” që do të dalë në shitje më 2 shkurt, shënon rikthimin e Timberlake në muzikë pasi për një kohë i ka munguar skenës.

“Ky album vjen si frymëzim nga djali, gruaja dhe familja ime, por më së shumti ka të bëjë me atë prej nga vij”, ka thënë Timberlake. “Dhe është personal”, ka shtuar ai.

“Man of the Woods” është albumi i parë i Timberlake që prej albumit “The 20/20 Experience 1 and 2” në vitin 2013.